Великий Новгород, 21 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Бизнес и промышленность Новгородской области получат дополнительную поддержку в условиях антироссийских санкций. Об этом заявил 21 апреля губернатор региона Андрей Никитин, сообщили в пресс-службе правительства области.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

Глава региона поручил направить 300 млн рублей, чтобы дофинансировать фонд поддержки малого предпринимательства и региональный фонд развития промышленности.

Социальные предприниматели и молодёжь смогут получить поддержку от областного правительства. Соответствующая программа будет запущена в регионе, на неё выделят не менее 26 млн рублей.

Помимо этого предприятия смогут получить субсидии для возмещения затрат на обновление оборудования и оплату лизинга. На эти цели поступит не менее 60 млн рублей.

«Для тех, кто готов работать на нашей земле, мы должны создать комфортные, я бы даже сказал тепличные условия. В первую очередь это касается новгородского бизнеса», — подчеркнул Андрей Никитин.

В Новгородской области будут поддерживать и занятость. Губернатор поручил выделить средства в бюджете на выплаты выпускникам-педагогам, которые будут работать в сельской местности. По планам главы региона, они должны составить не менее 10 тысяч рублей в месяц на первые три года работы.