Махачкала, 21 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Правительство Дагестана намерено ходатайствовать о присвоении звания «Город трудовой доблести» городу Каспийску. Дагестанские власти считают, что градообразующее предприятие «Дагдизель», расположенное на территории населенного пункта, внесло достойный вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне.

Шамиль Магомедов Каспийск

С предложением к республиканскому правительству о присвоении звания обратилась администрация города Каспийска. В свою очередь глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов выступил с предложением к главе региона Сергею Меликову о ходатайстве о присуждении звания «Город трудовой доблести» перед президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, перед началом Великой Отечественной войны на заводе «Дагдизель» трудились около 6 тыс. человек, территория завода составляла почти 113 тысяч кв. м. Завод выпускал для фронта авиационные и глубинные бомбы, зенитные снаряды и мины, миномёты, противотанковые ежи.

Почётное звание «Город трудовой доблести» было утверждено федеральным законом от 1 марта 2020 года в «в целях увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Согласно положению оно присваивается населенным пунктам, которые внесли значительный вклад в достижение Победы. На Северном Кавказе пока нет ни одного города, которому бы было присвоено данное звание.