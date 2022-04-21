Саратов, , 13:40 — REGNUM За неделю в Саратовской области зарегистрировали снижение цен на помидоры, соль и бананы. Об этом сообщает Саратовстат.

Продукты питания

По официальным данным на 15 апреля, за неделю больше всего подешевели помидоры (-3,19%, или 207,34 руб./кг), бананы (-2,82%, или 107,71 руб./кг), соль (-2,35%, или 14,55 руб./кг). Также упали в цене морковь, капуста, вермишель, пшено, сахар-песок, яйца, сметана, молоко, свинина, сосиски, вареная колбаса, мороженая рыба, масло сливочное и консервы мясные для детского питания.

Подорожали за семь дней огурцы (+5,33%, или 134,95 руб./кг), свекла (+4,3%, или 63,68 руб./кг) и лук репчатый (+3,75%, или 51,67 руб./кг).

ИА REGNUM напоминает, потребительские цены в России за период со 9 по 15 апреля выросли в среднем на 0,20% после роста на 0,66% в предыдущую неделю.

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