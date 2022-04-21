Манчестер, Великобритания, , 13:40 — REGNUM Новым главным тренером английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» стал нидерландский специалист Эрик тен Хаг. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что контракт с 52-летним тренером рассчитан с конца сезона 2021/22 до 2025 года. Также предусмотрена возможность продлить сотрудничество ещё на сезон при согласии сторон.

Напомним, с декабря 2021 года «Манчестер Юнайтед» возглавляет немецкий тренер Ральф Рангник. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре клуба.

Эрик тен Хаг с 2017 года был главным тренером амстердамского «Аякса». Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат Нидерландов, два раза – Кубок страны, а также один раз – Суперкубок. В сезоне 2018/19 команда дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

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