Ясиноватая, ДНР, 21 апреля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республики (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 21 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сайт объединения «Сибприбормаш» Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град»

Отмечается, что обстрел Ясиноватой со стороны украинских вооруженных формирований был зафиксирован в 13:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, заявляя о планах уничтожить Крымский мост, глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов анонсирует возможный теракт.