София, 21 апреля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Болгарское правительство объявило о реализации плана по закупке у местных производителей крупой партии пшеницы и подсолнечника. Об этом 21 апреля сообщает софийский деловой портал Money. bg.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пшеница

По предварительным данным, в течение ближайших двух месяцев София приобретет у болгарских фермерских хозяйств и агропредприятий более 750 тыс. тонн зерновых и 325 тыс. тонн семян гелиантов. На эти цели из государственного бюджета Болгарии выделено 1,1 млрд левов (562,4 млн евро).

По словам министра сельского хозяйства Болгарии Ивана Иванова, указанный план призван обеспечить продовольственную безопасность страны на фоне кризиса на Украине и падения объемов соответствующих продаж на мировых рынках.