Белград, 21 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела ни одной ограничительной меры против России. Об этом 21 апреля заявил сербский президент Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Он подчеркнул, что такая позиция приносит Сербии «разные проблемы».

«И нет никаких сомнений, что платим за это высокую цену, — подчеркнул Вучич. — Но иногда в международной политике, где не существует морали и права, хорошо, что есть кто-то, кто придерживается принципов, как мы».

Сербский лидер добавил, что в стране нет ни пророссийской, ни антироссийской истерии.

«С одной стороны страстно «болеют» за российскую сторону, на другой стороне — полностью антироссийская позиция. А у нас есть нечто намного важнее. Позиция Сербии — ключевая. Я горжусь тем, что в Сербии не существует ни антироссийской, ни антиукраинской истерии», — заявил Вучич.

Он указал на то, что сербская сторона не позволяет ни уничтожить памятник поэту Тарасу Шевченко в Нови-Саде, ни «выкидывает» из школьной и культурной программы Достоевского, Чайковского, Гоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер парламента Сербии Ивица Дачич заявил, что, несмотря на то, что Сербия находится на своём европейском пути, она продолжит сохранять традиционную дружбу и партнёрство с Россией.

Читайте также: Спикер парламента Сербии обещал сохранить дружбу с Россией

При этом член внешнеполитического комитета сената США Крис Марфи отметил, что Вашингтон понимает исторические связи Сербии и России, но надеется, что Сербия «вместе с другими демократическими странами» поможет остановить «ничем не спровоцированный» конфликт на Украине.

Ранее по теме: Вучич: Сербия дорого платит за отказ вводить санкции против России