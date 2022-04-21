Бейрут, 21 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в ходе заседания совета министров рассказал о подготовке к проведению парламентских выборов в стране. Об этом 21 апреля сообщает Lebanon 24.

Https://twitter.com/Najib_Mikati/status/1184403249677426688/photo/1 Премьер-министр Ливана Наджиб Микати

Микати заявил, что выборы в стране пройдут 15 мая. В связи с этим глава правительства поручил главам МВД и МИД Ливана обеспечить прозрачность голосования на территории страны и за её пределами.

По его словам, после формирования правительства Ливан рассчитывает получить финансовую помощь от МВФ.

«В числе требований МВФ, — утверждение бюджета, контроль за движением капитала, реструктуризация банков. Этот вопрос не может быть рассмотрен без утверждения соответствующих законов парламентом страны со всей возможной прозрачностью», — заявил Микати.