Бишкек, , 13:38 — REGNUM В настоящее время в Киргизии насчитывается 199 тысяч инвалидов, в том числе 34 тысячи детей-инвалидов. Об этом сообщили в Министерстве труда, соцобеспечения и миграции республики сегодня, 21 апреля.

Инвалидность Pixabay.com

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В ведомстве отмечают, что за последние годы на территории страны продолжается рост количества больных детей — ежегодно регистрируется всё больше несовершеннолетних граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Наибольший рост инвалидности наблюдается по таким патологиям, как врожденные аномалии развития — на 32,8%, болезни нервной системы — на 20,3% и психические расстройства — на 15,3%.

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