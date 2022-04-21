Бухарест, , 13:37 — REGNUM В ходе спецоперации сотрудников пограничной полиции Румынии в районе населенного пункта Дерска на северо-востоке страны задержали четырех граждан Украины, нелегально пересекших украинско-румынскую границу. Об этом 21 апреля сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Полиция

Согласно официальной информации, указанные лица проникли на территорию Румынии, повредив заградительное сооружение в одном из лесных участков. При этом нарушители были замечены патрульным вертолетом с воздуха.

Все задержанные – мужчины в возрасте от 25 до 50 лет. По некоторым данным, они уже попросили в Румынии убежища.

Ведется следствие.