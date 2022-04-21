Мадрид, 21 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Испании зафиксировали первый случай заражения сальмонеллой, который может быть связан с употреблением шоколадной продукции компании Kinder. Об этом пишет испанское издание El Mundo.

Letizia Piatti Шоколад

Издание ссылается на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

На данный момент медики Испании также изучают ещё два случая заражения сальмонеллой, которые могут быть связаны с употреблением шоколада, произведённого в Бельгии.

В начале апреля 2022 года Агентство по безопасности пищевых продуктов и питания Испании распорядилось отозвать реализацию ряда продукции производства компании Kinder.

На сегодняшний день в Евросоюзе подтвердили 85 случаев заражения сальмонеллой из-за употребления шоколада фирмы Kinder, на стадии исследования находятся также ещё 29 случаев.