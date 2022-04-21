Чебоксары, 21 апреля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Чувашии продолжилось снижение вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, при этом жертв пандемии становится больше. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 21 апреля, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 78 227 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 19 апреля подтверждено 43 случая инфицирования, 20 апреля – 38 случаев заражения.

Выздоровели 70 522 пациентов, в том числе двое суток подряд (19 – 20 апреля) вылечивались и выписывались по 509 человек. Доля выздоровевших составляет 90,15%.

Госпитализированы в ковидные стационары 20 апреля 33 пациента. Напомним, что 19 апреля в больницы попали 47 ковидных больных.

Число жертв пандемии достигло 4588 человек, из них 20 апреля умерли три пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии возобновило плановую медицинскую помощь гинекологическое отделение ЦРБ в Алатыре, которое два года работало в формате ковидного госпиталя.