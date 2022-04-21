Ростов-на-Дону, , 13:36 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции завершится в 2022 году. В этом уверен губернатор Ростовской области Василий Голубев. Об этом он сообщил в ходе ежегодного отчёта перед депутатами донского парламента 21 апреля.

Василий Голубев Donland.ru

«Недавно я сказал Анне Юрьевне Поповой (главе Роспотребнадзора.- прим. ИА REGNUM), что ковид закончится в 2022 году. Об этом я ей сказала в декабре 2021 года. Она сначала не понимала, почему. Я сказал: «Анна Юрьевна, во-первых, мы этого все хотим». Вот спросил у глав [муниципалитетов], хотят ли люди снять маски. Да, конечно, видим, что хотят. Конечно, понимаем, что сильно уж поднадоело. Но здоровье всё равно дороже», — подчеркнул Голубев.

«Я по-прежнему убеждён, что ковид уйдёт в 2022 году. Прежде всего, потому что в этом году 100 лет будет Роспотребнадзору», — с улыбкой сказал губернатор.

По его словам, к юбилейной дате в Ростове-на-Дону откроют памятник Зинаиде Ермольевой – советскому микробиологу и эпидемиологу, создательнице антибиотиков в СССР. В народе её называли госпожа Пенициллин.