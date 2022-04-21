Бишкек, , 13:35 — REGNUM Парламент Киргизии уже несколько раз выступал против запрета на использование автомобилей с правым рулём в качестве такси. Об этом заявила депутат Камила Талиева на заседании законодательного собрания республики.

За рулем Publicdomainpictures.net

По её словам, правительство должно сначала найти альтернативное решение проблемы, а уже только после этого инициировать и вводить запреты.

Парламентарий отметила, что около 60% таксомоторного парка в стране — это праворульные машины.

«Вновь и вновь поднимая этот вопрос, правительство будоражит народ. Обеспечьте другой работой таксистов, и уже после этого запрещайте праворульные такси», — обратилась Камила Талиева к чиновникам.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии планировали ввести запрет на использование автомобилей с правосторонним расположением рулевого колеса для коммерческой перевозки пассажиров, багажа и грузов с 2018 года.

Однако впоследствии, опасаясь возникновения социального взрыва, власти республики перенесли введение запрета на 2020 год, а затем отсрочили такое решение до 1 января 2025 года.