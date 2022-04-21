София, , 13:33 — REGNUM Правительство Болгарии приняло постановление о выделении Украине дополнительной финансовой, технической и гуманитарной помощи. Об этом 21 апреля сообщает БТВ.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно официальным данным, в течение ближайших нескольких дней София направит на Украину крупную партию продуктов питания, предметов гигиены и медикаментов. Кроме того, планируется обеспечить украинские медицинские центры современными автомобилями реанимации и лекарствами.

По словам представителей министерства обороны Болгарии, в указанный пакет входит выделение ВСУ нескольких тысяч касок и бронежилетов, которые, согласно международному законодательству, не входят в категорию вооружения.

Общая сумма выделяемой помощи не уточняется.