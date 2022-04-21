Донецк, 21 апреля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Город Горловка подвергся очередному обстрелу со стороны украинских войск. По городу выпустили семь мин калибра 120 мм, сообщает 21 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

NewPolice Миномёт украинского производства

Обстрел со стороны Дзержинска (шахта Южная) зафиксирован в 12:25 (совпадает с мск). Мины были выпущены по посёлку шахты имени Гагарина в Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне украинские силовики обстреляли Горловку несколько раз. Так, в 14:07 по посёлку шахты имени Гагарина выпустили шесть мин калибра 82 мм, а в 18:30 этот же район обстреляли из крупнокалиберных пулеметов.

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