Пермь, , 13:31 — REGNUM В Ленинском суде Перми началось рассмотрение уголовного дела, где фигурантом проходит экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов. Об этом сообщают СМИ.

Суд Kakprosto.ru

Бывшему политику инкриминируют оскорбление сотрудников полиции и нападение на одного из правоохранителей. Потерпевшими являются двое автоинспекторов.

Они в июле 2021 года остановили иномарку, за рулем которой был Бурнашов и заподозрили, что водитель пьян. Депутат попытался убежать. Когда полицейский его догнал, то экс-депутат ударил стража порядка в лицо кулаком и пытался укусить за правое ухо. Когда политика заковали в наручники, то он принялся оскорблять сотрудников полиции. Следствие и гособвинение считают, был причинен вред здоровью автоинспекторов.

Как сообщает портал properm. ru, на первом заседании Бурнашов признал свою вину. Следующее заседание состоится 22 апреля.

Напомним. после разразившегося скандала Алексей Бурнашов публично принес извинения за свое поведение перед полицейскими. В выборах в Госдуму в сентябре 2021 года он не участвовал. Уголовное дело возбудили после того, как Бурнашов перестал быть депутатом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перми будут судить экс-депутата Госдумы