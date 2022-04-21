Вологда, , 13:29 — REGNUM В Вологодской области стартовала посевная кампания. Аграриям предстоит засеять яровыми культурами 137,1 тысячи гектар земли. Показатели остались на уровне прошлого года, сообщает региональное правительство.

Посевная Yarregion.ru

«Эти площади необходимо засеять, чтобы выполнить плановое задание по обеспечению продовольственной безопасности. Важно не допустить снижения посевных площадей. Почти 300 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств готовы приступить к работам, там, где поля подсохли, техника уже вышла. На сегодня все предприятия обеспечены горюче-смазочными материалами, высокопродуктивными зерновых и овощных культур, картофеля. Из 36 тысяч тонн удобрений уже 28 тысяч тонн завезены нашим сельхозпроизводителям», — рассказал губернатор области Олег Кувшинников.

Напомним, в России площадь посевов в этом году составит 81,3 млн га, что на 1,4 млн га больше, чем в прошлом.

Как сообщало ИА REGNUM, в вологодских детсадах начали экономить на еде.