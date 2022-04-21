Москва, , 13:29 — REGNUM Госдума приняла постановление о назначении Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Банка России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 апреля. Решение поддержали 338 депутатов, против проголосовали 83 парламентария.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Переназначению предшествовал отчет Набиуллиной о работе регулятора за 2021 год. Встречи с ней прошли в комитетах и во фракциях.

«Мы сегодня столкнулись с серьезными вызовами. Нам надо назначать лучших, ответственных и эффективных, а уже политические наши разночтения оставить на потом. Преодолеем вызовы — страна будет сильнее. А дальше уже будем разбираться по политике», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе дискуссии.

«Единая Россия», «Новые люди» и ЛДПР поддержали кандидатуру, СРЗП выступила категорически против ее переназначения, против, по словам депутата Госдумы Владимира Кашина (КПРФ), голосуют и коммунисты.

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Кандидатуру Набиуллиной на пост главы регулятора представил президент России Владимир Путин. Полномочия главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на посту председателя ЦБ истекают 24 июня 2022 года. Свой пост она занимает уже девять лет.

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