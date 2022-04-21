Волгоград, 21 апреля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Волгограде 21 апреля семье погибшего в Донбассе гвардии старшего лейтенанта 247-го десантно-штурмового полка Дениса Зорина вручили «Золотую Звезду» Героя РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru Звезда Героя РФ

Высшую государственную награду РФ передали родственникам в Зале Воинской и Трудовой Славы, на стене которого отныне высечено имя и погибшего воина. Денис Зорин родился в 1991 году в волгоградском Суровикино, затем его семья переехала в хутор Манойлин Клетского района. С 2015 года молодой человек служил в ВС России по контракту, принимал участие в боях в Сирии. Он погиб 26 февраля 2022 года в ходе выполнения боевого задания во время проведения специальной военной операции на территории Украины. Звание Героя России ему присвоено указом президента РФ Владимира Путина посмертно.

«Погиб в бою, выполняя свой воинский долг. Ваш сын был добрым, отзывчивым, решительным и смелым – настоящим Человеком, настоящим Героем. Офицер Денис Зорин честно служил Родине. Его подвиг навсегда останется в памяти семьи, в нашей памяти, в памяти боевых товарищей, в истории Волгоградской области, в истории Воздушно-десантных войск. Для меня большая честь по поручению президента России передать вам «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации», — обратился к матери офицера губернатор Андрей Бочаров.

Офицер похоронен на сельском кладбище в хуторе Манойлин.