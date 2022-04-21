Москва, , 13:27 — REGNUM Каждый час получает доклады от российских военных о ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины президент России Владимир Путин. Об этом 21 апреля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Разумеется, верховный главнокомандующий не то что ежедневно, а ежечасно получает доклады по линии военных — и от министра обороны, от начальника Генштаба… о том, как осуществляется ход специальной военной операции», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Песков уточнил, что это является постоянной работой главы Российского государства на фоне спецоперации и отметил, что его деятельность в качестве верховного главнокомандующего не может постоянно идти в публичной плоскости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что во время празднования православной Пасхи президент России Владимир Путин традиционно посетит богослужение в одном из храмов.