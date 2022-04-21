Тюмень, 21 апреля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 21 апреля за сутки госпитализировали 10 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 29 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

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Выздоровели за сутки 58 ямальцев. Заразились коронавирусом 30 человек — на двух больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых один вахтовик.

С начала пандемии в ЯНАО на 21 апреля зарегистрировано 136 369 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 134 701 человек, 1040 скончались.