Москва, , 13:23 — REGNUM Заявляя о планах уничтожить Крымский мост глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов анонсирует возможный теракт. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Крымский мост, Керченский мост © ИА REGNUM

«Подобное заявление является не чем иным, как анонсированием возможного террористического акта, это неприемлемо. И есть, конечно, очень много признаков деяний, которые подлежат проверке правовой и с последующим наказанием», — сказал официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что вокруг Крымского моста, как и вокруг всех стратегических объектов обеспечиваются все необходимые меры безопасности и предосторожности по линии соответствующих служб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины, бывший ветеринара Алексей Данилов заявил о том, что Украина намерена подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост, по которому Россия «перебрасывает на полуостров подкрепление для своей армии. По его словам, такая вероятность активно прорабатывается ВСУ, и если у украинских военных появится такая возможность, то это будет «обязательно» сделано.

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В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксёнов отметил, что подобные заявления о планах «уничтожить» Крымский мост подтверждают необходимость «давить до конца» нацистский режим. Он добавил, что российские спецслужбы и военные прекрасно понимают, с кем имеют дело, и потому безопасность моста и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне.