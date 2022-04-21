Симферополь, 21 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Попытки нанести ущерб Крымскому мосту будут жестко пресечены, заявил 21 апреля глава Крыма Сергей Аксенов.

Kremlin.ru Сергей Аксенов

Ранее глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев намерен подвергнуть ракетному обстрелу Крымский мост.

«Данилов в очередной раз озвучил влажную мечту украинских нацистов. Но, как говорят, бодливой корове Бог рога не дает. Тем не менее это заявление еще раз подтверждает, что нацистский режим, засевший в Киеве, надо давить до конца. Только так мы можем гарантировано ликвидировать угрозы, исходящие с территории Украины, от шайки преступников и наркоманов», — написал Аксенов в телеграм-канале.

Он добавил, что спецслужбы и военные России прекрасно понимают, с кем имеют дело, и потому безопасность Крымского моста и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне.