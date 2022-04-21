Лондон, , 13:23 — REGNUM В зал славы Английской премьер-лиги (АПЛ) включены восемь бывших футболистов. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба лиги.

Уэйн Руни Станислав Ведмидь

В зал славы АПЛ вошли Петер Шмейхель, Пол Скоулз и Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»), Дидье Дрогба («Челси»), Венсан Компани и Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Патрик Виейра и Иан Райт («Арсенал»).

Ранее в зал славы АПЛ уже были включены Алан Ширер («Ньюкасл Юнайтед»), Тьерри Анри и Деннис Бергкамп («Арсенал»), Эрик Кантона, Рой Кин и Дэвид Бекхэм («Манчестер Юнайтед»), Фрэнк Лэмпард («Челси») и Стивен Джеррард («Ливерпуль»).

Читайте ранее в этом сюжете: Дэвид Бекхэм включён в Зал славы АПЛ