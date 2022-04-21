Бухарест, 21 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Землетрясение силой 3,4 баллов по шкале Рихтера произошло в уезде Вранча на юго-востоке Румынии. Об этом 21 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Zeml.info Землетрясение

Согласно информации румынского Национального института геофизики, подземный толчок в стране был зарегистрирован 21 апреля в 10:33 по местному времени.

Эпицентр природного явления находился на глубине 113 км.

Жертв и разрушений нет. В район инцидента прибыла специальная группа экспертов-сейсмологов.