Ширинский район, Хакасия, 21 апреля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Мужчину, признанного виновным в убийстве семьи из пяти человек (п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в Хакасии, приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

ru.torange.biz В тюрьме

Обвинительный приговор вынесен 35-летнему жителю села Джирим Ширинского района.

Установлено, что летом 2021 года мужчина поддерживал отношения с 30-летней жительницей села Джирим. Утром 5 августа пьяный злоумышленник решил отомстить женщине за её высказывания о расставании. Он думал, что сельчанка ему изменила.

Мужчина пришёл в дом, где проживала семья женщины, и ранил ножом её 58-летнего отца, 58-летнего брата-близнеца отца, 56-летнюю мать, 19-летнего брата, восьмилетнюю дочь.

От полученных ран потерпевшие скончались на месте происшествия. Через некоторое время злоумышленника задержали местные жители.

Следователи и криминалисты проделали значительную работу. Проведён большой объём следственных и процессуальных действий, ряд судебных экспертиз, допрошены десятки свидетелей.

Суд назначил мужчине наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Омской области расправилась с сожителем с помощью кухонного топорика.

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