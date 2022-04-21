Бишкек, 21 апреля, 2022, 13:21 — ИА Регнум. В Киргизии льготные кредиты, выделяемые государством сельскохозяйственному сектору в рамках антикризисных мер, получили только крупные предприятия, лоббируемые чиновниками. Об этом говорится в заявлении Ассоциация развития агропромышленного комплекса республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрта в Киргизии

Представители объединения напомнили, что правительство выделило 9 млрд сомов (около 9 млрд рублей) льготных сельхозкредитов, из которых 5 млрд сомов (5 млрд рублей) обещали предоставить мелким фермерам и ещё 4 млрд сомов (4 млрд рублей) — перерабатывающим предприятиям.

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Но в итоге мелкие аграрные хозяйства и частные фермеры доступа к льготным госкредитам так и не получили, хотя весенние полевые работы в Киргизии уже завершились. Перерабатывающие предприятия тоже не имеют доступа к этим деньгам.

Ассоциация развития агропромышленного комплекса просит правительство Киргизии от имени фермеров и аграриев в кратчайшие сроки предоставить реальный доступ к обещанным льготным кредитам.

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