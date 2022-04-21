Кишинёв, , 13:21 — REGNUM В центре Кишинёве 21 апреля с торгового центра Zorile демонтировали надпись с большой буквой Z. Об этом сообщает издание Agora.

Z (сс)

Владельцы блока ТЦ, где размещены офисы, сообщили, что это связано с ребредингом. Они решили изменить название с Z Tower на Zity Office. Причину не назвали, но отметили, что решение было принято до начала Россией спецоперации на Украине.

Напомним, 20 апреля в Молдавии начал действовать закон о запрете публичной демонстрации символов Z и V, а также георгиевской ленты. Запрещено всё, что похоже на поддержку России в спецоперации по денацификации Украины.