Остин, США, , 13:18 — REGNUM Власти американского штата Техас продолжают вывозить латиноамериканских мигрантов в Вашингтон, однако эффективность этого может оказаться под сомнением, сообщает New York Post.

Мигранты

Так, по данным властей штата, за последние семь суток в столицу США их Техаса было вывезено 152 мигранта, для чего потребовалось восемь поездок. Тем не менее, по подсчетам New York Post, такие данные показывают низкую эффективность выбранного штатом курса: из приведенных сведений выходит, что в среднем одним автобусом из штата вывозится 19 мигрантов, тогда как вместимость одного такого транспортного средства составляет 40 человек.

В администрации губернатора штата Грега Эбботта не стали указывать точно число мигрантов на каждом из автобусов. Эбботт ранее заявлял, что в первом автобусе из Техаса, прибывшем в округ Колумбия 13 апреля, было 24 пассажира, а во втором автобусе — 14 пассажиров. В третьем автобусе, прибывшем 15 апреля, по имеющейся информации, находилось около 30 мигрантов, а в четвертом автобусе, прибывшем на следующий день было менее 10. В администрации губернатора также не стали сообщать, во сколько обошлись автобусные поездки налогоплательщикам Техаса.