Париж, 21 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. По данным Médiamétrie, теледебаты между кандидатами на пост президента Франции посмотрели 15,6 млн зрителей, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон vs Ле Пен

В ходе президентских выборов во Франции число зрителей теледебатов сокращается. В 2007 году теледебаты посмотрели 20 млн человек, затем через пять лет — 17 млн, а в 2017 году — 16 млн.

Новостные каналы во Франции также транслировали два с половиной часа противостояние Макрона и Ле Пен. Количество зрителей новостных каналов не учитывалась.

Выборы президента Франции пройдут в воскресенье, 24 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Франции выбирать между «бизнесом и деньгами» или «борьбой за свободу».

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