Москва, 21 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Тема индексаций находится на повестке президента России Владимира Путина, заявил 21 апреля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Дмитрий Песков

Таким образом он прокомментировал идею о ежеквартальном увеличении МРОТ и соцвыплат.

«Тема индексации является очень важной для президента, он держит этот вопрос под контролем. Конечно, это та тема, которая постоянно находится на повестке дня. Но с какой периодичностью может осуществляться также индексация — это вопрос серьезной проработки на уровне кабинета министров», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением пересматривать основные социальные выплаты ежеквартально.