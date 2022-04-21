Чебоксары, 21 апреля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. В Чувашии в программу приватизации государственного имущества «не просто» включается «всё подряд», а с учётом ряда факторов. Но объектов имущества «осталось не так много, всё было продано ещё до нас». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 апреля заявил на сессии Госсовета Чувашии вице-премьер – министр экономики Дмитрий Краснов.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

На заседании был представлен отчёт ведомства о реализации плана приватизации государственного имущества. При обсуждении вопроса лидер фракции «Справедливая Россия – Патриоты России – За правду» Владислав Солдатов обратил внимание на «маленькую сумму» доходов от управления и продажи государственного имущества по сравнению «с другими годами». Депутат поинтересовался, с чем это связано: изменением политики или «отсутствием имущества».

«Мы не просто выставляем всё подряд, что осталось. Действительно, осталось не так много. Всё было продано ещё до нас, грубо говоря. Поэтому ваши комментарии, что же произошло, почему так – я не знаю, это хорошо, если сумма маленькая, или плохо. В зависимости от того, какая задача у нас стоит», — ответил вице-премьер – глава минэкономразвития Дмитрий Краснов.

По его словам, ведомство выступает за приход инвесторов, готовых вкладываться и эффективно использовать государственное имущество. Исключение должны составлять объекты, которые «важны, имеют социальную направленность»:

«Нельзя так разбазаривать имущество, которое неизвестно в какие руки попадёт, какие последствия могут быть».

По данным ведомства, в 2021 году в республиканский бюджет от реализации государственного имущества Чувашии, включая средства от продажи земельных участков и проценты за пользование рассрочкой оплаты имущества, поступило 23,9 млн рублей (при плане 20 млн рублей). Общий доход от продажи государственного имущества в 2021 году составил 34,5 млн рублей.