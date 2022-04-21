Москва, 21 апреля, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Компания Marvel Comics приостановит сотрудничество с российскими издательствами на «неопределённый срок». Соответствующая информация появилась 21 апреля в телеграм-канале Rugeek.

Marvel Studios Marvel

Как говорится в сообщении, представители Marvel разослали партнёрам из России письма, в которых заявили, что с середины лета компания перестанет продавать и продлевать лицензии на выпуск своих комиксов на русском языке. Речи об отзыве ранее выпущенных комиксов после истечения срока действия контракта не идет — только о прекращении отгрузок существующих тиражей в магазины и ликвидации их остатков.

Добавим, что официального подтверждения от российских издательств пока не было. Другие компании, издающие комиксы, не заявляли о прекращении сотрудничества с партнёрами из РФ.