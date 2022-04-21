Уфа, 21 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Причаливание трех теплоходов, которые будут осуществлять круизные перевозки по реке Белой, ожидают в Уфе. Об этом 21 апреля сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров в своем Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане под зонтиками на речном кораблике

Он сообщил, что в Уфе уже открылись речные переправы. Он напомнил, что в марте встречался с инвестором, который намерен организовать в городе круизные перевозки по реке Белой.

«Тогда мы договорились, что современные пассажирские судна начнут курсировать у нас с середины мая. Сейчас мы ожидаем причаливание теплоходов «Мегаполис» и «Колесов» в Уфу с 5 по 7 мая, в июле — теплоход «Доброход», — сообщил премьер-министр Башкирии.

Назаров выказал уверенность в том, что гости и жители республики смогут с комфортом проводить свое свободное время. Он отметил, что с инвестором была достигнута договоренность о том, что цена останется прежней.