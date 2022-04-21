Москва, , 13:15 — REGNUM Украинские военнослужащие, заблокированные на территории промышленной зоны завода «Азовсталь», есть возможность покинуть предприятие. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего обмен блокированных боевиков, Песков сказал, что у них остаётся возможность сложить оружие.

«Вы знаете, что была и остаётся возможность для украинских военнослужащих сложить оружие и выйти по коридорам», — сказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что такая возможность была ещё до заявления Зеленского.