Москва, , 13:14 — REGNUM Борьба с инфляцией входит в число приоритетных задач Центрального банка (ЦБ) России. Об этом 21 апреля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе обсуждения в Госдуме вопроса о ее переназначении на пост главы ЦБ, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Связано это с тем, что рост цен напрямую влияет на уровень благосостояния граждан. Поэтому сдерживая инфляцию ЦБ повышает качество жизни населения.

«Борьба с инфляцией – важнейшая задача. Потому что инфляция влияет на уровень жизни людей и задача эта никак не противоречит цели повышения качества жизни. Снизить инфляцию можно только повысив количество и качество товаров и услуг», — сказала Набиуллина.

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