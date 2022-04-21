Абакан, , 13:12 — REGNUM В Хакасии ожидается непогода, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра.

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По данным синоптиков, 22 апреля в регионе местами ожидается сильный, в горах очень сильный дождь, снег.

Днём 22 апреля и ночью 23 апреля прогнозируется очень сильный северо-западный ветер с порывами 22-27 м/с. Порывы ветра в горах (метеостанция Ненастная) будут достигать 30 м/с.

23 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха. На дорогах может возникнуть гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Омска также предупредили о непогоде.

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