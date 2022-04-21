Лондон, 21 апреля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил о желании подписать с Россией соглашение по поставке газа на новых условиях, пишет британская газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Вучич заявил, что у Белграда нет непосредственной альтернативы газу из России. Долгосрочное соглашение о поставках заканчивается в следующем месяце, и Вучич сказал, что Сербия попытается подписать на новых условиях», — пишет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД республики Александр Вулин заявил, что против Сербии ведется гибридная война из-за того, что Белград не поддерживал санкции западных стран против России.

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