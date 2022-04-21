Лима, 21 апреля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Власти Перу утвердили указ о признании археологического комплекса Куэлап, крупнейшего каменного города в Южной Америке, построенного представителями культуры чачапойя, аварийным. Об этом говорится в сообщении министерства культуры страны.

(сс) My Favorite Pet Sitter Дороги Перу

Власти страны пошли на такой шаг после обрушения стены из-за сильных дождей, обрушившийся на регион, в котором расположен каменный город.

Куэлап был сооружён в X веке и существовал до примерно XVI века.