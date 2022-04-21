Бишкек, , 13:09 — REGNUM Вице-премьер-министр Киргизии Бакыт Торобаев обсудил с представителями бизнес-сообщества и финансовых институтов образование координационного совета институтов развития страны. Об этом сообщили в правительстве республики сегодня, 21 апреля.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, новый госорган создаётся для повышения эффективности и консолидация ресурсов институтов развития и банков — в целях реализации стратегических инвестиционных проектов.

Заместитель главы правительства Киргизии акцентировал внимание на приоритетности развития сферы сельского хозяйства и «зеленой» экономики.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что организационное обеспечение деятельности совета возложено на секретариат совета, формируемого на базе компетенций Института исследований экономической политики.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2021 года власти Киргизии объединили целый ряд министерств и ведомств, ссылаясь на необходимости сокращения количества чиновников.

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