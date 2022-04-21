Цхинвал, , 13:08 — REGNUM В Южной Осетии 21 апреля временно открылись пропускные пункты на границе с Грузией «Раздахан», «Синагур» и «Переу». Об этом сообщает агентство «Рес».

Грузия, Абхазия и Южная Осетия Максим Цуканов, ИА REGNUM

По данным журналистов, югоосетинский президент Анатолий Бибилов распорядился открыть границу по случаю пасхальных праздников. Пропускные пункты будут работать до вечера 25 апреля.

Стоит отметить, что Цхинвал закрыл югоосетино-грузинскую границу в сентябре 2019 года. Это стало реакцией на установку Грузией полицейского блокпоста на территории Южной Осетии возле села Уиста (Цнелис).