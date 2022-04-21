Цхинвал, 21 апреля, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В Южной Осетии 21 апреля временно открылись пропускные пункты на границе с Грузией «Раздахан», «Синагур» и «Переу». Об этом сообщает агентство «Рес».

Максим Цуканов, ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

По данным журналистов, югоосетинский президент Анатолий Бибилов распорядился открыть границу по случаю пасхальных праздников. Пропускные пункты будут работать до вечера 25 апреля.

Стоит отметить, что Цхинвал закрыл югоосетино-грузинскую границу в сентябре 2019 года. Это стало реакцией на установку Грузией полицейского блокпоста на территории Южной Осетии возле села Уиста (Цнелис).