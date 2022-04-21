Москва, 21 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В ходе торгов 20 апреля нефть в моменте опускалась под отметку $105за баррель, но в конечном итоге вернулась на исходные позиции, завершив день непосредственно над уровнем $107, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

(сс) Robzor Нефтепровод

«Сегодня, 21 апреля, нефть марки Brent пытается развить восходящий импульс, оттолкнувшись от 20-дневной скользящей средней.

Однако пока покупатели проявляют осторожность и не решаются на штурм ближайшего барьера в районе $110.

Примечательно, что котировки держатся относительно устойчиво несмотря на сообщения о падении добычи нефти в России. Впрочем, во-первых, это ожидаемо, а во-вторых, пока снижение объемов не такое масштабное, как пророчили в МЭА.

С начала апреля производство упало более чем на 8% и, похоже, по итогам апреля общее сокращение составит порядка 10%.

Также удерживаться на плаву ценам помогают непрекращающиеся волнения по поводу перебоев в поставках. Участники рынка продолжают закладывать в цену сценарий, при котором Европа в конечном итоге полностью откажется от российских энергоносителей.

Германия заявила, что до конца 2022 года откажется от закупок нефти из РФ, а Австрия уже сообщила о прекращении импорта и переработки российского черного золота.

С другой стороны, рост цен сдерживается признаками замедления мировой экономики на фоне высокой инфляции и все более жесткой политики центробанков, что ставит под угрозу глобальный спрос.

В ближайшей перспективе Brent, вероятно, продолжит курсировать в диапазоне $105-110 с перспективой пробоя его верхней границы.

Вектор дальнейшего движения зависит от того, в каком ракурсе (спрос или предложение) трейдеры будут видеть больше рисков», — пояснил эксперт.

Читайте также: Границы торгового диапазона цен на нефть сужаются