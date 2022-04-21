Москва, , 13:14 — REGNUM Сотрудникам Росгвардии, отличившимся в ходе специальной военной операции на Украине, вручил награды глава службы Виктор Золотов. Об этом сообщает 21 апреля пресс-служба Росгвардии.

Виктор Золотов Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что полковник полиции Юрий З. награждён орденом Мужества, а подполковники полиции Андрей Б. и Федор С. — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

В пресс-службе добавили, что отвага и мужество офицеров позволили предотвратить несколько нападений на войсковые колоны и избежать потерь среди личного состава. Кроме того, противнику нанесён значительный урон в живой силе и технике, задержано большое количество участников вооружённых формирований.

Генерал-майора полиции Андрея С. наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за высокие показатели в служебно-боевой деятельности.

«Люди на освобожденных территориях начинают улыбаться и чувствуют себя в безопасности», — отметил Золотов при вручении наград.

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