Москва, , 13:05 — REGNUM Российская сторона заботится о взятых в плен во время спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины гражданах Британии и других стран. Об этом 21 апреля написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Мария Захарова Mid.ru

Как отметила Захарова, комментируя призывы премьер-министра Британии Бориса Джонсона «проявить милосердие» к захваченному в плен в Мариуполе британскому наёмнику, российская сторона понимает, что официальный Лондон отказался от своих подданных, которые стали жертвами британской пропаганды и отправились наемниками на Украину убивать людей.

«Не делайте вид, что волнуетесь. Вас абсолютно не интересует судьба британцев, оказавшихся в беде. Они же с Вами не веселились на вечеринках на Даунинг-стрит, а, значит, и Вашего покровительства не дождутся», — написала она в своем сообщении.

При этом официальный представитель МИД РФ заверила неравнодушных к судьбе соотечественников жителей Британии, что о них «заботится российская сторона» и их кормят, поят и оказывают им необходимое содействие, как и другим, сдавшимся или задержанным иностранным гражданам.

«В отличие от украинских боевиков, которые бесчеловечно расстреливают пленных и издеваются над мирным населением, российские вооружённые силы привержены гуманитарному праву. Если бы в Британии не была введена цензура, то об этом знали бы», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что закон о запрете использования «враждебной символики» был принят в окончательном, третьем чтении эстонским парламентом.