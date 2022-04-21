Москва, , 13:04 — REGNUM Использование системы видеопомощи арбитрам VAR может быть прекращено в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Об этом 21 апреля сообщает «Спорт-экспресс».

Свисток арбитра

Отмечается, что в ближайшем будущем может прекратиться сотрудничество между Российским футбольным союзом (РФС) и британской компанией Hawk-Eye Innovations Ltd.

В этом случае РФС придётся либо искать нового провайдера технологии VAR, либо закрывать этот проект в российском футболе.

Британская компания, основанная японской фирмой Sony, считается ведущим в мировом футболе провайдером системы VAR. Она работает с ФИФА, УЕФА и основными европейскими лигами и обслуживает все главные международные турниры.