Амман, 21 апреля, 2022, 13:07 — ИА Регнум. В Аммане прошла встреча министров иностранных дел ряда арабских государств, посвящённая ситуации в Иерусалиме. Об этом 21 апреля сообщает Jordan TV.

https://twitter.com/ForeignMinistry Саммит глав МИД арабских государств, посвящённый ситуации в Иерусалиме

По данным журналистов, во встрече приняли участие главы МИД Марокко, Бахрейна, Саудовской Аравии, Туниса, Алжира, Египта и Палестины, а также генеральный секретарь Лиги арабских Государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт.

«Неприемлемо любое нападение на святые места в оккупированном Иерусалиме или изменение их статуса. Мы не должны забывать, что напряженность является следствием невозможности достижения справедливого и всеобъемлющего мира. Наши требования ясны — это прекращение атак на мечеть Аль-Акса и соблюдение исторического статус-кво», — заявил глава МИД Иордании Айман аль-Сафди по итогам саммита.