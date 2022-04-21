Москва, 21 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Москва приняла решение отозвать согласие на работу генеральных консульств Латвии, Эстонии, Литвы в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, сообщили 21 апреля в МИД России.

Nikita Dezhurny МИД России

«Объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что все сотрудники закрываемых в России консульств стран Прибалтики объявлены персонами нон грата.