Москва, , 13:03 — REGNUM Неоднозначное отношение к риску не помешало рублю продолжить укрепление на торгах 20 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Пара доллар/рубль опускалась до февральского минимума под отметку 75 руб., а завершила сессию в области 76,40 руб., потеряв за день 2%. Сегодня, 21 апреля котировки остаются под давлением, расположившись ниже 76 руб.

Основным подспорьем для российской валюты по-прежнему служит сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке.

Недавно к этому фактору поддержки добавилось повсеместное отступление USD, который снимает перекупленность на мировой арене после подъема к новым более чем двухлетним максимумам.

Трейдеры фиксируют прибыль по длинным позициям на сочетании снижения доходности трежерис, ослабления бегства от рисков и менее агрессивных сигналов от ФРС США.

При этом, несмотря на устойчивость российской валюты, которая уже отыграла недавнее падение, сценарий с дальнейшим ростом курса рассматривается как маловероятный.

К слову, в пользу ослабления позиций рубля говорит негативный эффект от смягчения нормативов продажи экспортной выручки, а также грядущее снижение ставки ЦБ РФ на следующей неделе.

Так, даже если в ближайшие дни рублю удастся продавить USD в направлении уровня 71 руб. (что маловероятно), в конечном итоге пару ждет возвращение за пределы планки в 80 руб.

Причем темпы подъема могут оказаться более стремительными в сравнении с нынешним ослаблением в случае сочетания соответствующих негативных для рубля внешних и внутренних обстоятельств», — считает эксперт.

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